Квадрат со стороной 10 расположен так,что центр его находится в начале координат,а стороны парралельны осям координат.Определите координаты вершин квадрата
Алгебра
Квадрат со стороной 10 расположен так,что центр его находится в начале координат,а стороны парралельны осям координат.Определите координаты вершин квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто представить, а лучше начертить А(-5;5) B(5;5) C(5;-5) D(-5;-5)
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