Квадрат со стороной 10 расположен так,что центр его находится в начале координат,а стороны парралельны осям координат.Определите координаты вершин квадрата

Алгебра

Квадрат со стороной 10 расположен так,что центр его находится в начале координат,а стороны парралельны осям координат.Определите координаты вершин квадрата

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