У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі навчається 5087 студентів, а в коледжі й ліцеї- 4756?
Математика
У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі навчається 5087 студентів, а в коледжі й ліцеї- 4756?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8658-5087=3571- в лицее 2)8658-4756=3902- в академии 3)8658-(3571+3902)=1185-в колледже Ответ: 3571- в лицее,3902- в академии,1185-в колледже
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