У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі навчається 5087 студентів, а в коледжі й ліцеї- 4756?

Математика

У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі навчається 5087 студентів, а в коледжі й ліцеї- 4756?

Автор: Гость