три бригады изготовили 65 деталей. Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше, чем вторая, а третья-30 % того числа деталей, которые изготовили первая и вторая бригады вместе. Сколько деталей изготовила каждая бригада?
Алгебра
три бригады изготовили 65 деталей. Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше, чем вторая, а третья-30 % того числа деталей, которые изготовили первая и вторая бригады вместе. Сколько деталей изготовила каждая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x---1 бригада x+10---2 бригада (x+x+10)*0.3--- 3 бригада x+x+10+(x+x+10)*0.3=65 2x+10+0.6x+3=65 2.6x=65-10-13 x=52/2.6 x=20 20 дет. --- 1 бригада ч+10=20+10=30 дет. ---2 бригада (x+x+10)*0,3=(20+20+10)*0.3=50*0.3=15 дет. ---3 бригада ответ:20 дет., 30дет., 15дет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины
Математика
на двух капировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц . первая машина печатает 6 страниц в минуту.сколько страниц печатает в минуту вто...
Математика
В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?
Математика
У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі н...