на двух капировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц . первая машина печатает 6 страниц в минуту.сколько страниц печатает в минуту вторая машина?
Математика
на двух капировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц . первая машина печатает 6 страниц в минуту.сколько страниц печатает в минуту вторая машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тоже 6 страниц))15 умнож на 6 и от 180 отнеми ответ получится что они одинаково печетают))
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