Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины
Математика
Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ширина прямоугольника 3х длина прямоугольника (3х+х)*2=48 4х=48:2 4х=24 х=6 см ширина 6*3=18 см длина S =6 * 18 =108 кв.см площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на двух капировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц . первая машина печатает 6 страниц в минуту.сколько страниц печатает в минуту вто...
Математика
В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?
Математика
У академії, коледжі й ліцеї навчаеться 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі н...
Физика
топливный бак трактора вмещает при нормальном наполнении 75 кг керосина.определите емкость топливного бака?