Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины

Математика

Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины

Автор: Гость