приоритетность образования требует выделения значительных средств из бюджета как государства,так и семьи на образовательные цели.Тем,кто сомневается в целесобразности значительных затрат на образование,президент Гвардского унив...
География
приоритетность образования требует выделения значительных средств из бюджета как государства,так и семьи на образовательные цели.Тем,кто сомневается в целесобразности значительных затрат на образование,президент Гвардского университета(США) ответил так:,"Если вы считаете,что образование слишком дорого,попробуйте,почем невежество." Выскажите свое мнение отношение к приведенному суждению:если ты с ним согласен,приведи примеры бедствий,вызванных отсутствием необходимых знаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образование, причём хорошее, нужно каждому государству. Дорого заплатить за операцию у известного врача. Дороже заплатишь только у врача-мясника, который сделает тебя инвалидом. Дороже невежество, чем образованность. Юрист профессионал и юрист-невежда - кто обойдётся дороже несправедливо осуждённому чкловеку? Учителя, повара, водители, строители.... все они должны быть на своём месте и уметь то, что должны уметь, согласиться на услуги неуча - это потерять время и деньги
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