Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ
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Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
узнавать-узнавание суффиксальный
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