со склада отправили в магазин и ларек 8 одинаковых машин с овощами.магазин получил 24т.овощей,а ларек в 3 раза меньше.сколько машин с овощами отправили в магазин и сколько машин отправили в ларек?
Математика
со склада отправили в магазин и ларек 8 одинаковых машин с овощами.магазин получил 24т.овощей,а ларек в 3 раза меньше.сколько машин с овощами отправили в магазин и сколько машин отправили в ларек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8 (т) -в ларек) 2)24+8=32(т)-всего овощей 3)32:8=4(т)-на одной машине 4)24:4=6(маш)- в магазин 4)8:4=2(маш)- в ларек
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