со склада отправили в магазин и ларек 8 одинаковых машин с овощами.магазин получил 24т.овощей,а ларек в 3 раза меньше.сколько машин с овощами отправили в магазин и сколько машин отправили в ларек?

Математика

со склада отправили в магазин и ларек 8 одинаковых машин с овощами.магазин получил 24т.овощей,а ларек в 3 раза меньше.сколько машин с овощами отправили в магазин и сколько машин отправили в ларек?

Автор: Гость