плошадь физкультурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. Найдите площадь зала, если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров.
Математика
плошадь физкультурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. Найдите площадь зала, если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x- площадь классной комнаты, тогда 6x- плошадь физкультурного зала. зная что площадь классной комнаты больше плошади физкультурного зала на 250 м. кв. составим уровнение: x+250=6x 6x-x=250 5x=250 x=250/5 x=50 50 м. кв. площадь классной комнаты 6x=6*50=300м. кв. плошадь физкультурного зала ответ: 300м. кв.
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