(x-5)(x+1)=3x-5
Алгебра
(x-5)(x+1)=3x-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](x-5)(x+1)=3x-5[/latex] [latex] x^{2} -5x+x-5=3x-5[/latex] [latex] x^{2} -5x+x-5-3x+5=0[/latex] [latex] x^{2} -7x=0[/latex] [latex]x(x-7)=0[/latex] [latex]x=0[/latex] или [latex]x-7=0[/latex] [latex]x=7[/latex] Ответ: [latex]0;[/latex] [latex]7[/latex]
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