Избавившись от колорадского жука, фермер стал собирать c 24 га столько картофеля, сколько прежде собирал с 27 га. На сколько процентов повысилась урожайность картофеля?

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Избавившись от колорадского жука, фермер стал собирать c 24 га столько картофеля, сколько прежде собирал с 27 га. На сколько процентов повысилась урожайность картофеля?

Автор: Гость