Избавившись от колорадского жука, фермер стал собирать c 24 га столько картофеля, сколько прежде собирал с 27 га. На сколько процентов повысилась урожайность картофеля?
Алгебра
Избавившись от колорадского жука, фермер стал собирать c 24 га столько картофеля, сколько прежде собирал с 27 га. На сколько процентов повысилась урожайность картофеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27 - 24 = 3 га 24 га -100 % 3 га - ? % 2) 3 х 100 : 24 = 12,5 % повысилась урожайность
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