по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).

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по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).

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