по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).

Українська література
по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
экватор пересекает:(с запада на восток) Южную Америку, Африку. нулевой меидиан пересекает: Евразию и Африку.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
знайдіть довжину круга, радіус якого дорівнює 6 см
Ответить
Математика
плошадь физкультурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. Найдите площадь зала, если она больше площади классной комнаты на 250 квадратн...
Ответить
Математика
со склада отправили в магазин и ларек 8 одинаковых машин с овощами.магазин получил 24т.овощей,а ларек в 3 раза меньше.сколько машин с овощами отпра...
Ответить
Математика
На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах. Большой катер вмещает 80 пассажиров. Это в 4 раза больше, чем вмещает малый катер.Где может...
Ответить
Математика
На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может р...
Ответить