по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).
Українська література
по карте полушарий в атласе определить,какие материки и океаны пересекает:а)экватор(с запада на восток);б)нулевой меридиан(с севера на юг).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
экватор пересекает:(с запада на восток) Южную Америку, Африку. нулевой меидиан пересекает: Евразию и Африку.
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