поставить правильно знаки и скобки 5 5 5 5=12
Математика
поставить правильно знаки и скобки 5 5 5 5=12
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(55+5)/5=12 60/5=12
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