основи трапеції відносятся як 4:7 а середня лінія дорівнює 44см знайдіть основи трапеції
Геометрия
основи трапеції відносятся як 4:7 а середня лінія дорівнює 44см знайдіть основи трапеції
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нехай нижня основа=4х тоді верхня 7х. за теор: 44=1/2(4х+7х) 44=5,5х х=8 тоді нижн. основ. =4·8=32 а верхн. осн.=7·8=56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понад...
Математика
На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больш...
Алгебра