основи трапеції відносятся як 4:7 а середня лінія дорівнює 44см знайдіть основи трапеції

Геометрия
основи трапеції відносятся як 4:7 а середня лінія дорівнює 44см знайдіть основи трапеції
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нехай нижня основа=4х тоді верхня 7х. за теор: 44=1/2(4х+7х) 44=5,5х х=8 тоді нижн. основ. =4·8=32 а верхн. осн.=7·8=56
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