расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понадобилось бы ракете, чтоб преодолеть такоеже расстояние если ее скорость 15 км/с
Математика
расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понадобилось бы ракете, чтоб преодолеть такоеже расстояние если ее скорость 15 км/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 000 000/300 000=500 секунд=8 мин.20 сек. 150 000 000/15=10 000 000 секунд=166 666 мин. 40 сек.=2 777часов 46 мин. 40 сек.= 115 сут. 17 часов 46 мин. 40 сек.
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