расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понадобилось бы ракете, чтоб преодолеть такоеже расстояние если ее скорость 15 км/с

Математика

расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понадобилось бы ракете, чтоб преодолеть такоеже расстояние если ее скорость 15 км/с

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