5сотен тысяч,3десятка тысяч,4сотен и 6единиц=цыфрами

Математика
5сотен тысяч,3десятка тысяч,4сотен и 6единиц=цыфрами
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500 000, 30 000, 406
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