скільки сторін має многокутник,якщо кожна його внутрішній кут дорівнює 150градусів

Геометрия
скільки сторін має многокутник,якщо кожна його внутрішній кут дорівнює 150градусів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол=((n-2)*180)/n, где n-количество сторон отсюда найдите это число. (n-2)/n=150/180 (n-2)/n=5/6 5n=6n-12 n=12
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