длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка

Математика

длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка

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