длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка
Математика
длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 800/40=20 ширина садового учаска 2. 40+40+20+20=120 м длина изгороди
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