площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.

Математика
площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x- площадь класса, тогда 6x- площадь фигурного зала. зная, что площадь класса меньше площади фигурного зала на 250 м.кв. составим уровнение: 6x=x+250 6x-x=250 5x=250 x=250/5 x=50   50м.кв.- площадь класса 6x=50*6=300м.кв. - площадь фигурного зала ответ:300м.кв. - площадь фигурного зала
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