площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.
Математика
площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x- площадь класса, тогда 6x- площадь фигурного зала. зная, что площадь класса меньше площади фигурного зала на 250 м.кв. составим уровнение: 6x=x+250 6x-x=250 5x=250 x=250/5 x=50 50м.кв.- площадь класса 6x=50*6=300м.кв. - площадь фигурного зала ответ:300м.кв. - площадь фигурного зала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка