площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.

Математика

площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.

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