Масса алюминиевой детали 300 г ,а обем -200 см3.Есть ли в детале пустоты?
Физика
Масса алюминиевой детали 300 г ,а обем -200 см3.Есть ли в детале пустоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность алюминия 2,7 г/см³. Деталь объемом 200 см³ без пустот должна была бы весить 200 * 2,7 = 540 г, поэтому пустоты в ней есть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
найдите два числа , если известно , что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы , а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы
Математика
площадь фигурного зала в 6 раз больше площади классной комнаты. найдите площадь зала, если она больше классной комнаты на 250м.кв.
Геометрия
Математика
длина садового участка прямоугольной формы 40 метров, а площадь 8 соток (1сотка=100кв.метрам) Чему равна изгородь расположенная по периметру участка