Масса алюминиевой детали 300 г ,а обем -200 см3.Есть ли в детале пустоты?

Физика
Масса алюминиевой детали 300 г ,а обем -200 см3.Есть ли в детале пустоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность алюминия 2,7 г/см³. Деталь объемом 200 см³ без пустот должна была бы весить  200 * 2,7 = 540 г, поэтому пустоты в ней есть.
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