Винни-Пух съел бочонок меда. При этом оказалось, что на стенках бочонка осталось 2 % всей массы меда, что составило 4 кг. Сколько всего меда было в бочонке? Сколько меда Винни-Пух?

Математика
Винни-Пух съел бочонок меда. При этом оказалось, что на стенках бочонка осталось 2 % всей массы меда, что составило 4 кг. Сколько всего меда было в бочонке? Сколько меда Винни-Пух?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:0.02=200kg bylo v bochonke 200-4=196kg Vini-Puh s'yel  
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