Винни-Пух съел бочонок меда. При этом оказалось, что на стенках бочонка осталось 2 % всей массы меда, что составило 4 кг. Сколько всего меда было в бочонке? Сколько меда Винни-Пух?

Математика

Винни-Пух съел бочонок меда. При этом оказалось, что на стенках бочонка осталось 2 % всей массы меда, что составило 4 кг. Сколько всего меда было в бочонке? Сколько меда Винни-Пух?

Автор: Гость