в трех составах 120 товарных вагонов.В первом и во втором составах вместе 77 вагонов,во втором и третьем- 70 вагонов. сколько вагонов в каждом составе?
Математика
в трех составах 120 товарных вагонов.В первом и во втором составах вместе 77 вагонов,во втором и третьем- 70 вагонов. сколько вагонов в каждом составе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-77=43 вагона в 3 составе 120-70=50 вагонов в 1 составе 120-43-50=27 вагонов во втором составе
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