в трех составах 120 товарных вагонов.В первом и во втором составах вместе 77 вагонов,во втором и третьем- 70 вагонов. сколько вагонов в каждом составе?

Математика

в трех составах 120 товарных вагонов.В первом и во втором составах вместе 77 вагонов,во втором и третьем- 70 вагонов. сколько вагонов в каждом составе?

Автор: Гость