В школу завезли апельсины мандарины и лимоны.апельсинов было 94кг что в 7 раз меньше чем мандаринов и на 16кг больше чем лемонов.Сколько всего фруктов завезли в школу.

Математика

В школу завезли апельсины мандарины и лимоны.апельсинов было 94кг что в 7 раз меньше чем мандаринов и на 16кг больше чем лемонов.Сколько всего фруктов завезли в школу.

Автор: Гость