В школу завезли апельсины мандарины и лимоны.апельсинов было 94кг что в 7 раз меньше чем мандаринов и на 16кг больше чем лемонов.Сколько всего фруктов завезли в школу.

Математика
В школу завезли апельсины мандарины и лимоны.апельсинов было 94кг что в 7 раз меньше чем мандаринов и на 16кг больше чем лемонов.Сколько всего фруктов завезли в школу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 94*7=658 ( кг) - мандаринов; 2) 94-16=78 ( кг) - лимонов; 3) 94+658+78=830 ( кг ) -всего фруктов
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