Рецепт приготовления Волшебного зелья требует ровно 4 литра воды. Каким образом, имея два кувшина в 3 и 5 литров, можно принести необходимое количества воды из источника.
Математика
Рецепт приготовления Волшебного зелья требует ровно 4 литра воды. Каким образом, имея два кувшина в 3 и 5 литров, можно принести необходимое количества воды из источника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наполнить кувшин в 5 литров Вылить в 3 литровый (в пятилитровом останется два литра, трехлитровый вылить совсем) Перелить из пятилитрового в трех литровый (в трехлитровом станет два литра, пятилитровый пустой) Опять наполнить пятилитровый и перелить в трехлитровый (в трехлитровом было два литра, т.е. влезет еще один, в пятилитровом останется 4)
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