какое событие произошло в 1649году?

Гость: Гость:

Коронован Карл I, английский король. Карл I (19 ноября 1600—30 января 1649) — король Англии, Шотландии и Ирландии (1625—1649) из династии Стюартов. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнён 30 января 1649 г. в Лондоне.