в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......

Математика

в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......

Автор: Гость