в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......
Математика
в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+7=27 ответ: арбузов больше на 27
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