в трёх школах 1945 учеников.В первой и второй вместе 1225 учеников,а во второй и третьей 1300 учеников.Сколько учеников в каждой школе?
Математика
в трёх школах 1945 учеников.В первой и второй вместе 1225 учеников,а во второй и третьей 1300 учеников.Сколько учеников в каждой школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1945-1225=720 чел в 3 школе 1945-1300=645 чел в 1 школе 720+645=1365 чел в 3 и 1 школах 1945-1365=580 чел во 2 школе ответ: в 1 школе 645, во 2 школе 580, в 3 школе 720
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