не выполняя построения графиков найдите кординаты точки пересечени прямых y=-2x+8 и y=x-7
Алгебра
не выполняя построения графиков найдите кординаты точки пересечени прямых y=-2x+8 и y=x-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы найти пересечение нужно приравнять уравнения прямых -2х+8=х-7 3х=15 х=5 подставим в любое уравнение у=5-7=-2 Ответ: (5;-2)
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