Алиса прочитала слова за 22 минуты ,а Веня за 27 минут.Веня прочитал на 15 слов больше.Сколько слов прочитал каждый из них,если они каждую минуту читали одинаковое количество слов?
Математика
Алиса прочитала слова за 22 минуты ,а Веня за 27 минут.Веня прочитал на 15 слов больше.Сколько слов прочитал каждый из них,если они каждую минуту читали одинаковое количество слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27-22=5 мин больше читал ваня 2)15:5=3 общая производительность 3)22×3=66 слов 4)27×3=81 слово
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