петя выполнил действие в выражениях (32:8):1 и 32:(8:1) и получил один и тот же ответ-число 4.он решил что деление как и умножение обладает сочетательным свойством.достаточно ли одного примера чтобы сделать такой вывод?приведи ...

Математика

петя выполнил действие в выражениях (32:8):1 и 32:(8:1) и получил один и тот же ответ-число 4.он решил что деление как и умножение обладает сочетательным свойством.достаточно ли одного примера чтобы сделать такой вывод?приведи опровергающий пример.

Автор: Гость