петя выполнил действие в выражениях (32:8):1 и 32:(8:1) и получил один и тот же ответ-число 4.он решил что деление как и умножение обладает сочетательным свойством.достаточно ли одного примера чтобы сделать такой вывод?приведи ...
Математика
петя выполнил действие в выражениях (32:8):1 и 32:(8:1) и получил один и тот же ответ-число 4.он решил что деление как и умножение обладает сочетательным свойством.достаточно ли одного примера чтобы сделать такой вывод?приведи опровергающий пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32÷8)÷2=2 32÷(8÷2)=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
кофе при обжарки теряет 12,5 % своего веса.Сколько килограммов зеленого кофе надо взять чтобы получить 35 кг обжаренного?
Математика
масса одного метра рельса равна 32 кг .Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподЪемностью 60 т .чтобы перевезти рельсы для постройки же...
Математика
в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......
Алгебра