За 8 одинаковых по цене каркндашей Ира заплатила 16 р. Какова стоимость четырёх таких карандашей? Реши задачу двумя способами. Напиши условие задачи таблицей.
Математика
За 8 одинаковых по цене каркндашей Ира заплатила 16 р. Какова стоимость четырёх таких карандашей? Реши задачу двумя способами. Напиши условие задачи таблицей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:8=2 2*4=8
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