Коля, Дима и Саша собирали грибы. Дима нашёл в два раза больше грибов, чем Коля, а Коля - в 3 раза меньше грибов, чем Саша. Сколько грибов нашёл каждый из них, если всего они собрали 30 грибов?
Математика
Коля, Дима и Саша собирали грибы. Дима нашёл в два раза больше грибов, чем Коля, а Коля - в 3 раза меньше грибов, чем Саша. Сколько грибов нашёл каждый из них, если всего они собрали 30 грибов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля нашёл 5,Саша 15, а Дима 10!
Гость:
Коля-х грибов Дима -2х грибов Саша -3х Уравнение х+2х+3х=30 6х=30 х=5 5 грибов собрал Коля 1)2*5=10 грибов собрал Дима 2)3*5=15 грибов собрал Саша
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