Коля, Дима и Саша собирали грибы. Дима нашёл в два раза больше грибов, чем Коля, а Коля - в 3 раза меньше грибов, чем Саша. Сколько грибов нашёл каждый из них, если всего они собрали 30 грибов?

Математика

Коля, Дима и Саша собирали грибы. Дима нашёл в два раза больше грибов, чем Коля, а Коля - в 3 раза меньше грибов, чем Саша. Сколько грибов нашёл каждый из них, если всего они собрали 30 грибов?

Автор: Гость