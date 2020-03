Сумма двух чисел равна 46, а сумма их квадратов равна 1130. Найдите эти числа

Гость: Гость:

[latex] \left \{ {{x+y=46,} \atop {x^2+y^2=1130;}} \right. \\ (x+y)^2=x^2+2xy+y^2, \\ x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=46^2-2xy=2116-2xy, \\ \left \{ {{x+y=46,} \atop {2116-2xy=1130;}} \right. \left \{ {{y=46-x,} \atop {986-2xy=0;}} \right. \left \{ {{y=46-x,} \atop {493-x(46-x)=0;}} \right. \\ 493-46x+x^2=0, \\ D_1=(-23)^2-493=36, \\ x=23\pm6, \\ \left [ {{x=29,} \atop {x=17}} \right. \left [ {{y=17,} \atop {y=29;}} \right. \\ (17;29) , (29;17).[/latex]