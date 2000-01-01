Школе выделили2000 грн, на покупку телевизора, магнитофона, и видеомагнитофона. Магнитофона стоит 246грн., что в 4 раза меньше стоимости телевизора и на 372 грн. меньше стоимости видеомагнитофона. Хватит ли выделенных денег на...
Математика
Школе выделили2000 грн, на покупку телевизора, магнитофона, и видеомагнитофона. Магнитофона стоит 246грн., что в 4 раза меньше стоимости телевизора и на 372 грн. меньше стоимости видеомагнитофона. Хватит ли выделенных денег на покупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 246 х4 = 984 грн.стоимость телевизора 2) 246 + 372 = 618 грн. стоимость видеомагнитофона 3) 246 + 984 +618 = 1848 грн. стоимость всей покупки 2000 > 1848 ,значит выделенных денег хватит на пкупку всех вещей.
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