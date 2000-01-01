Школе выделили2000 грн, на покупку телевизора, магнитофона, и видеомагнитофона. Магнитофона стоит 246грн., что в 4 раза меньше стоимости телевизора и на 372 грн. меньше стоимости видеомагнитофона. Хватит ли выделенных денег на...

Математика

Школе выделили2000 грн, на покупку телевизора, магнитофона, и видеомагнитофона. Магнитофона стоит 246грн., что в 4 раза меньше стоимости телевизора и на 372 грн. меньше стоимости видеомагнитофона. Хватит ли выделенных денег на покупку?

Автор: Гость