ИЗ ЧЕСЛА 40 ВЫЧЕСТЬ СУММУ ЧИСЕЛ 8 И 2
Математика
ИЗ ЧЕСЛА 40 ВЫЧЕСТЬ СУММУ ЧИСЕЛ 8 И 2
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40-(8+2)=40-10=30
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