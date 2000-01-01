На приготовление бутербродов в кафе ежедневно расходуют семь с половиной батонов колбасы. На сколько дней хватит 45 батонов этой колбасы?

Математика
На приготовление бутербродов в кафе ежедневно расходуют семь с половиной батонов колбасы. На сколько дней хватит 45 батонов этой колбасы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 6 дней! нужно 45 делить на 7.5!
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