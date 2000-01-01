На приготовление бутербродов в кафе ежедневно расходуют семь с половиной батонов колбасы. На сколько дней хватит 45 батонов этой колбасы?

Математика

На приготовление бутербродов в кафе ежедневно расходуют семь с половиной батонов колбасы. На сколько дней хватит 45 батонов этой колбасы?

Автор: Гость