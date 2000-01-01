Откройте скобки,поставив глаголы в Present Perfekt и перевести предложения. 1.Last year he(to write)me very often,but this year I (to receive)only one letter from him/
Английский язык
Откройте скобки,поставив глаголы в Present Perfekt и перевести предложения. 1.Last year he(to write)me very often,but this year I (to receive)only one letter from him/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Last year he wrote me very often, but this year I have received only one letter from him. В прошлом году он писал мне очень часто, но в этом году я получил от него только одно письмо.
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