Какое влияние на размещение населения оказывают природные условия ?
Українська література
Какое влияние на размещение населения оказывают природные условия ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем благоприятнее климат,чем плодороднее почва,чем ближе водоемы,чем уравновешеннее ландшафт, тем выше плотность населения.
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