Какое влияние на размещение населения оказывают природные условия ?  

Українська література
Какое влияние на размещение населения оказывают природные условия ?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем благоприятнее климат,чем плодороднее почва,чем ближе водоемы,чем уравновешеннее ландшафт, тем выше плотность населения.  
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