Из 92 летних дней солнечных было 57 дней,пасмурных-на 35 дней меньше,чем солнечных,а остальные дни- дождливые. Сколько было дождливых дней?

Математика

Из 92 летних дней солнечных было 57 дней,пасмурных-на 35 дней меньше,чем солнечных,а остальные дни- дождливые. Сколько было дождливых дней?

Автор: Гость