придумать предложения с соединительным союзом ССП
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придумать предложения с соединительным союзом ССП
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Гость:
Началась гроза, и мы бросились под навес. союз И
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