Орехи разложили в два пакета поровну.Когда из первого пакета переложили во второй 12 орехов ,в первом пакете орехов стало в трое меньше, чем во втором. Сколько орехов было в каждом пакете первоначально?

Алгебра
Орехи разложили в два пакета поровну.Когда из первого пакета переложили во второй 12 орехов ,в первом пакете орехов стало в трое меньше, чем во втором. Сколько орехов было в каждом пакете первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х-12)=х+12 3х-36=х=12 2х=48 х=24 ответ: 24 ореха
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