Орехи разложили в два пакета поровну.Когда из первого пакета переложили во второй 12 орехов ,в первом пакете орехов стало в трое меньше, чем во втором. Сколько орехов было в каждом пакете первоначально?

Алгебра

Орехи разложили в два пакета поровну.Когда из первого пакета переложили во второй 12 орехов ,в первом пакете орехов стало в трое меньше, чем во втором. Сколько орехов было в каждом пакете первоначально?

Автор: Гость