площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты,поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24( метров квадратных)ленолиума меньше,чем для комнаты.какова площадь кухни?
Математика
площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты,поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24( метров квадратных)ленолиума меньше,чем для комнаты.какова площадь кухни?
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