площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты,поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24( метров квадратных)ленолиума меньше,чем для комнаты.какова площадь кухни?

Математика

площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты,поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24( метров квадратных)ленолиума меньше,чем для комнаты.какова площадь кухни?

Автор: Гость