Коля Дима и Саша собирали грибы.Дима нашёл в два раза больше грибов чем Коля,а Коля-в три раза меньше грибоа,чем саша.Сколько грибов нашёл каждый из них,если всего они собрали 30 грибов.
Математика
Коля Дима и Саша собирали грибы.Дима нашёл в два раза больше грибов чем Коля,а Коля-в три раза меньше грибоа,чем саша.Сколько грибов нашёл каждый из них,если всего они собрали 30 грибов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х грибов нашёл Коля. (2х)- грибов собрал дима. (3х)- грибов собрал Саша. т.К всего собрали 30 грибов, то составим уравнение; х+2х+3х=30 6х=30 х=5 5 грибов собрал Коля. 10 грибов собрал дима. 15 грибов собрал Саша
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