Коля Дима и Саша собирали грибы.Дима нашёл в два раза больше грибов чем Коля,а Коля-в три раза меньше грибоа,чем саша.Сколько грибов нашёл каждый из них,если всего они собрали 30 грибов.

Математика

Коля Дима и Саша собирали грибы.Дима нашёл в два раза больше грибов чем Коля,а Коля-в три раза меньше грибоа,чем саша.Сколько грибов нашёл каждый из них,если всего они собрали 30 грибов.

Автор: Гость