туристы едут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч. Им осталось пройти 11кмУспеют ли туристы к поезду,сли он отходит через 3ч?.
Математика
туристы едут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч. Им осталось пройти 11кмУспеют ли туристы к поезду,сли он отходит через 3ч?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,6*3=13,8 км туристы пройдёт за 3 часа. Значит они успеют на поезд
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