туристы едут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч. Им осталось пройти 11кмУспеют ли туристы к поезду,сли он отходит через 3ч?.

Математика

туристы едут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч. Им осталось пройти 11кмУспеют ли туристы к поезду,сли он отходит через 3ч?.

Автор: Гость