3 в степени х+3плюс 3 в степени х равно 7 в сиепени х+1 плюс 5 умноженное на 7 в степени х решить уравнение
Алгебра
3 в степени х+3плюс 3 в степени х равно 7 в сиепени х+1 плюс 5 умноженное на 7 в степени х решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3в степени(х+3)+3в степени х= 7в степени(х+1)+5*7в степени х 27*3в степени (х) + 3в степени(х)= 7*7в степени(х) +5*7в степени (х) 28*3 в степени х=12*7в степени х сократим все на 4 7*3 в степени х=3*7в степени х 7*3 в степени х/3*7в степени х=1 представим как 7/3* 3 в степени х/7в степени х=1 (3/7)в степени х=3/7в первой степени основания равны, следовательно х=1
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