Докажите или опровергните мысль :Люблинская уния,формально не противоречит законам того времени ,по сути была актом захвата украинских земель Польшей

Обществознание
Докажите или опровергните мысль :Люблинская уния,формально не противоречит законам того времени ,по сути была актом захвата украинских земель Польшей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот по сути единый, общий книжный язык — культурного слоя того времени, который теперь  украинские сепаратисты-шовинисты называют украинским … Люблинская уния в корне изменила взаимоотношение Литвы и Польши. Совместный выбор Короля-Великого.
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