От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52км/час. Определи другого поезда
Математика
От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52км/час. Определи другого поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1090=52*10+Vдр. поезда*10 Vдр. поезда*10=570 Vдр. поезда=57 км/ч
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