От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52км/час. Определи другого поезда

Математика

От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52км/час. Определи другого поезда

Автор: Гость