{4х-7у=30 {4х-5у=90
Алгебра
{4х-7у=30 {4х-5у=90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отнимем от 1 уравнения второе -2у=-60 у=-60:(-2) у=30 4х-150=90 4х=90+150 4х=240 х=240:4 х=60 (60;30)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52...
Алгебра
3 в степени х+3плюс 3 в степени х равно 7 в сиепени х+1 плюс 5 умноженное на 7 в степени х решить уравнение
Обществознание
Докажите или опровергните мысль :Люблинская уния,формально не противоречит законам того времени ,по сути была актом захвата украинских земель Польшей
Математика
фермер разбил фруктовый сад прямоугольной формы.ширина сада 500м. а длина в 2 раза больше.Сколько соток занимает этот сад? выразить его площадь в г...