В чем проявляется взаимосвязь цветкового растения и его опылителей?

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опылитель ( мотылёк, бабочка) осуществляет процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных). За счет опылителя происходит оплодотворение цветковых расстений