В чем проявляется взаимосвязь цветкового растения и его опылителей?
Биология
В чем проявляется взаимосвязь цветкового растения и его опылителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опылитель ( мотылёк, бабочка) осуществляет процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных). За счет опылителя происходит оплодотворение цветковых расстений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте распространённые предложения так,чтобы слово РОДИНА в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем - обстоятельство,в че...
Алгебра
Математика
От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52...