Составьте распространённые предложения так,чтобы слово РОДИНА в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем - обстоятельство,в четвёртом-обращением!
Русский язык
Составьте распространённые предложения так,чтобы слово РОДИНА в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем - обстоятельство,в четвёртом-обращением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Родина-это всё что у меня есть. 2)я любуюсь своей родиной. 4)Родина,я тебя люблю.
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