Составьте распространённые предложения так,чтобы слово РОДИНА в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем - обстоятельство,в четвёртом-обращением!

Русский язык
Составьте распространённые предложения так,чтобы слово РОДИНА в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем - обстоятельство,в четвёртом-обращением!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Родина-это всё что у меня есть. 2)я любуюсь своей родиной. 4)Родина,я тебя люблю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Брусок массой 440г имет размеры 20 см*5см*2см.Какова плотност бруска?
Ответить
Алгебра
{4х-7у=30 {4х-5у=90
Ответить
Математика
От Москвы до Бреста 1090 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 10 ч. Скорость одного поезда 52...
Ответить
Алгебра
3 в степени х+3плюс 3 в степени х равно 7 в сиепени х+1 плюс 5 умноженное на 7 в степени х решить уравнение
Ответить
Обществознание
Докажите или опровергните мысль :Люблинская уния,формально не противоречит законам того времени ,по сути была актом захвата украинских земель Польшей
Ответить